إنجي خطاب تبهر متابعيها بـ إطلالة مميزة.. شاهد

شاركت الفنانة إنجي خطاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت إنجي خطاب بإطلالة ناعمة، حيث وضعت ميكب خفيفاً متناسقاً مع وجهها لإبراز ملامحها الجذابة.





ولم تتكلف انجي خطاب بوضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت على مظهرها الجذاب بارتدائها فستانًا متناسقًا مع لون شعرها البني.





ويذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.



