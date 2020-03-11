وكيل أحمد فتحي يكشف عن عروض مغرية لرحيله عن الأهلي

أكد نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي نجم الأهلي أن اللاعب يرغب بشدة في البقاء داخل جدران النادي ولا يفكر في الرحيل مطلقاً.





وأضاف نادر شوقي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن أحمد فتحي تلقي العديد من العروض المغرية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء، ولكنه تمسك بالبقاء.





وتابع نادر شوقي أن أحمد فتحي ينتظر منذ شهر نوفمبر الحديث معه حول تجديد تعاقده مع الأهلي ولكن التأخير في حسم الأمر محير ويثير الدهشة.





ويواجه فريق الاهلي مساء اليوم نظيره سموحة ضمن منافسات الجوله الثامنة عشرة من مباريات الدوري الممتاز على استاد القاهرة.