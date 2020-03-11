نادر شوقي يكشف عن شرط وحيد لضم شريف إكرامي لـ الجونة

كشف نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن ادارة الكرة في نادي الجونة ووكيل اللاعبين، عن وجهة شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عندما يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكد نادر شوقي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن شريف إكرامي اقترب كثيرا من الانضمام للجونة؛ بشرط تقديم بعض التنازلات المادية.





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وأضاف نادر شوقي ان إكرامي حارس مرمى كبير ولديه إمكانيات رائعة .





وكان شريف إكرامي قد أعلن من فترة عن قراره بالرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري نظرا لعدم مشاركته مع الفريق مطلقا ورغبته في استعادة مستواه.