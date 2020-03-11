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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الاربعاء 11 -3-2020 .. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:39 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج " 8 الصبح " المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاربعاء 11-3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الاربعاء 11 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

واستعرض برنامج " 8 الصبح" على قناة "دي ام سى " أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 4.5 جنيه
الخيار 5 جنيهات
الباذنجان 5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 7 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال 6 جنيهات
جوافة 10 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
اليوسفى 5 جنيهات
تفاح بلدى 18 جنيها
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