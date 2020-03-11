صحف الكويت اليوم.. مصر تعلن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا لـ 26.. كوفيد 19 في مكتب خامنئي.. وبايدن يعزز حظوظه ويخوض مبارزة جديدة مع ساندرز

شركة أمريكية تؤهل اختبارا للكورونا خلال 2 - 10 دقائق

أول حالات إصابة بـ "كورونا" في جاميكا وبوليفيا.. وباراجواي تعلق الدراسة

العراق: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وتصدرها مستجدات فيروس كورونا المستجد.





محليًا، ذكرت صحيفة "القبس"، أن وزارة الصحة الكويتية دعت المواطنين والوافدين إلى تجنب اللقاءات الاجتماعية «الديوانيات» وغيرها من التجمعات العائلية والبشرية، حفاظًا على صحتهم وصحة المجتمع.





وأفادت صحيفة "الوطن"، بأن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أعلنت مساء أمس، الثلاثاء، عن وصول الدفعة الثانية من شحنات الكمامات الوقائية على متن طائرة للقوة الجوية الكويتية.





وأضافت أن هذا يأتي استكمالًا لدور القوات المسلحة في دعم جهود الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسهيلًا منها في عملية نقل شحنات الكمامات الوقائية.





وفي الشأن المصري، قالت صحيفة "الوطن" إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أعلنت عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تسجيله يبلغ 60 إصابة بالفيروس بمصر حتى الآن، منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم.





كما نوهت الدكتورة هالة زايد، إلى أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأكدت أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.





عربيًا وإقليميًا، ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الصحة العراقية أعلنت اليوم، الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في محافظة كربلاء.





ومن الصحيفة ذاتها، أعلنت النيابة العامة التونسية، مساء أمس، الثلاثاء، أن قوات الأمن اعتقلت 5 أشخاص على علاقة بالانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما أمام السفارة الأمريكية في العاصمة، الجمعة الماضي، مشيرةً إلى أن المشتبه بهم الخمسة أودعوا الحبس الاحتياطي.





وقال المتحدّث باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، وهو أيضًا الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إنّ المشتبه بهم الخمسة اعتقلوا السبت وتمّ استجوابهم في ثكنة باب القرجاني في تونس العاصمة، وهي أحد أبرز المراكز الأمنية التابعة لوحدات مكافحة الإرهاب في العاصمة.





وعالميًا، ذكرت صحيفة "الجريدة"، أن شركة الأدوية الأمريكية Aytu BioScience قالت إنها وقعت اتفاقية توزيع حصرية مع شركة "إل. بي" لتسويق اختبار فيروس كورونا مصدق سريريًا ومستخدم تجاريًا في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات.





وقالت Aytu إن الاختبار مخصص للاستخدام الطبي ويقدم نتائج سريرية خلال 2-10 دقائق في موقع الفحص.





وأضافت Aytu أنه تم التحقق من صحة الاختبار في تجارب على 113 مريضا وحصل على علامة الأمان التجريبي بموجب مقاييس الاتحاد الأوروبي.





ومن الصحيفة ذاتها، أكد مصدر في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن الفحوصات التي أجريت لأعضاء المكتب أكدت أن حسين محمدي، أحد كبار مساعدي خامنئي، الذي التقاه المرشد عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين، مصاب بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتم وضعه في الحجر الصحي.





وكشف المصدر أن محمدي خضع عدة مرات للفحص خلال الأسبوعين الماضيين قبل لقائه المرشد، ولم تكن هناك أي علامات تشير إلى أنه مصاب، وكل الفحوصات كانت تؤكد أنه خالٍ من الفيروس، وكان هو شخصيًا يلتزم بجميع التعليمات الطبية، لكن فجأة ظهرت عليه أعراض الإصابة.





وحسب المصدر، فإن الأطباء والأمن الخاص نصحوا المرشد بالبقاء في الحجر، وعدم لقاء أي شخص حتى من المقربين منه، وعلى هذا الأساس ألغى خامنئي خطبته السنوية في مدينة مشهد بمناسبة النوروز، وصفوفه الخاصة المعروفة (صفوف الخارج)، كما أرجأ جميع لقاءاته المباشرة حتى مع رئيس الجمهورية وقادة الحرس الثوري، إلى أن تستقر الأوضاع الصحية للجميع.





وقالت صحيفة "الجريدة" إن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والسيناتور بيرني ساندرز سيخوضان جولة انتخابية جديدة تصوت خلالها ست ولايات في إطار الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، التي ستحدد من سينافس الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.





ويوجد 352 مندوبًا بالولايات الست التي تجري فيها انتخابات تمهيدية، وهي إيداهو وميتشغن وميسيسبي وميسوري ونورث داكوتا وواشنطن، مما يشكل ما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي المندوبين بالحزب على مستوى قومي.





وذكرت صحيفة "الراي"، أن وزارة الصحة في جاميكا أكدت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة كينجستون.





وقالت الوزارة في بيان إن الحالة لامرأة جاميكية كانت قد وصلت إلى البلاد قادمة من المملكة المتحدة.





وأضافت الوزارة أن المرأة وصلت إلى الجزيرة في الرابع من مارس وتواصلت مع نظام الصحة العامة في التاسع من مارس وتخضع للعزل الطبي منذ ذلك الحين.





وفي بوليفيا أعلن وزير الصحة أنيبال كروز تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد.





وقررت باراجواي تعليق الدراسة في المدارس العامة ومنع التجمعات الكبيرة لمدة 15 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا، بعد ظهور حالتين حتى الآن.





وأفادت صحيفة "القبس"، بأن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت إن كوريا الجنوبية سجلت 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 7755 حالة.





وجاءت أحدث الأرقام بعد يوم من تراجع معدل الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.