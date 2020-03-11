إرهاب وتحريض.. نائبة تونسية تشن هجوما على الغنوشي والنهضة

شنت النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، هجومًا على حركة "النهضة"، مؤكدة أنها أدخلت الإرهاب إلى تونس.





وقالت عبير موسى، خلال كلمة في البرلمان التونسي، إن الإرهاب دخل البلاد مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ووصول النهضة إلى الحكم في عام 2011.





وخلال حديثها عن التفجير الإرهابي الذي طال دورية أمنية أمام السفارة الأمريكية في تونس الجمعة الماضي، أكدت أن الإرهاب وصل تونس "بإرادة ممنهجة وظهر منذ حكم (الترويكا) التي قادتها النهضة".





وأضافت أن قانون العفو العام الصادر في فبراير 2011، شجع الإرهاب في تونس، حيث استفاد منه متهمون في قضايا إرهابية، رفعوا سلاحهم بعد الإفراج عنهم ضد الدولة وأجهزتها.





وأوضحت أن إصدار قانون العفو رافقه "تهميش ممنهج" لوزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات، وذلك عبر عدد من الإقالات التي طالت كفاءات عاملة في المؤسستين.





ولفتت إلى سوداوية الفترة التي قادتها "النهضة" التي شجعت الخطاب التحريضي، ودعت شخصيات مصنفة على قوائم الإرهاب من عدة دول لحضور اجتماعات شعبية، بالإضافة إلى الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس، ولم يكشف عمن يقف وراءها.