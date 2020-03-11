تسبب التسمم والسرطان.. أدوات منزلية تستخدم بطريقة خاطئة

هناك العديد من العناصر الأخرى التي نستخدمها في حياتنا اليومية قد تتحول إلى مادة سامه إذا لم تستخدم بطريقة غير صحية مثل معطرات الجو وطابعات الليزر
إن حاويات التخزين البلاستيكية قد تتسبب تسرب أيضًا لبعض المواد الكيميائية السيئة في طعامك إذا كنت تستخدم ميكروويف لتسخينها. تسمى هذه المواد الكيميائية بـ BPA ونحن نستهلكها من البلاستيك ، مثل صناديق التخزين والزجاجات.
كرات العث قد تسبب أيضًا مشاكل صحية. لأنها تحتوي على مادة النفثالين - التي تتبخر وتعطي رائحة كريهة لرائحتها - فإنها يمكن أن تسبب أضرارًا لخلايا الدم الحمراء وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل إعتام عدسة العين ومضاعفات الكبد. إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح ، يمكن أن يكون هذا العنصر ضارًا بصحتك وبقية أسرتك.
وفقا لموقع Bright Side إليك قائمه بتلك المنتجات المنزلية إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح.
رقائق الألمنيوم لها العديد من الأثار الصحية الضارة حيث يمكن لجزيئات الألمنيوم أن تنتقل إلى طعامك. وفقًا لدراسة ، خاصة عندما تقوم بطهي طعامك ملفوفًا بورق الألمنيوم ، فقد تستهلك مستويات أعلى من الشبة مما ينصح به.
2. منظفات الأفران والبالوعات
منظفات الفرن مصممة لإزالة الأوساخ و فقد تكون خطرة على صحتنا فهى تسبب الحروق ومشاكل الجهاز التنفسي و الجلد.منظفات الصرف الصحي لها أيضًا مخاطر صحية إذا تم استنشاقها أو بلعها أو إذا تماسكت مع عينيك ويمكن أن تسبب التسمم. هذا لأنه يحتوي على ثالث أكسيد الكبريت وحمض الكبريتيك ، وهي مكونات يمكن أن تكون خطرة جدًا على صحتك.
3. حاويات تخزين البلاستيك
إن حاويات التخزين البلاستيكية قد تتسبب تسرب أيضًا لبعض المواد الكيميائية السيئة في طعامك إذا كنت تستخدم ميكروويف لتسخينها. تسمى هذه المواد الكيميائية بـ BPA ونحن نستهلكها من البلاستيك ، مثل صناديق التخزين والزجاجات.
قد يتسبب تسخين الصناديق البلاستيكية في الميكروويف أنك تتناول المزيد من BPA ، والذي يبدو أنه مرتبط بتأثيرات صحية خطيرة مثل السرطان والعقم والسكري والسمنة.
4. معطرات الجو
كلنا نحب معطرًات للهواء ومع ذلك ، قد تسبب هذه البخاخات مشاكل صحية ، وفقا لعدة دراسات فهى تسبب الصداع النصفي ومشاكل التنفس
.5. كرات العث
كرات العث قد تسبب أيضًا مشاكل صحية. لأنها تحتوي على مادة النفثالين - التي تتبخر وتعطي رائحة كريهة لرائحتها - فإنها يمكن أن تسبب أضرارًا لخلايا الدم الحمراء وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل إعتام عدسة العين ومضاعفات الكبد. إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح ، يمكن أن يكون هذا العنصر ضارًا بصحتك وبقية أسرتك.