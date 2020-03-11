تسبب التسمم والسرطان.. أدوات منزلية تستخدم بطريقة خاطئة

وفقا لموقع Bright Side إليك قائمه بتلك المنتجات المنزلية إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح.





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1. رقائق الألومنيوم

رقائق الألمنيوم لها العديد من الأثار الصحية الضارة حيث يمكن لجزيئات الألمنيوم أن تنتقل إلى طعامك. وفقًا لدراسة ، خاصة عندما تقوم بطهي طعامك ملفوفًا بورق الألمنيوم ، فقد تستهلك مستويات أعلى من الشبة مما ينصح به.

2. منظفات الأفران والبالوعات











3. حاويات تخزين البلاستيك

قد يتسبب تسخين الصناديق البلاستيكية في الميكروويف أنك تتناول المزيد من BPA ، والذي يبدو أنه مرتبط بتأثيرات صحية خطيرة مثل السرطان والعقم والسكري والسمنة.





4. معطرات الجو

كلنا نحب معطرًات للهواء ومع ذلك ، قد تسبب هذه البخاخات مشاكل صحية ، وفقا لعدة دراسات فهى تسبب الصداع النصفي ومشاكل التنفس



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5. كرات العث