ندوة طبية في اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

قررت اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان، عقد ندوة طبية يوم السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، وذلك لشرح طرق الوقاية من فيرس كورونا.





وتهدف اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري من عقد ندوة مع الاجهزة الفنية والطبية والإدارية لكافة المنتخبات الوطنية، من أجل الحد من انتشار فيرس كورونا في الوسط الرياضي المصري.





ونفى مسئولو اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، تقديم اي نصائح او ارشادات طبية تفيد بإيقاف أو تعليق النشاط الرياضي في مصر بأي شكل من الاشكال، او الغاء المؤتمرات الصحفية او مصافحة اللاعبين ببعضهم البعض.



