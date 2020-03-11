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تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة.. اعرف آخر التطورات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:38 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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ياســـمين بدوي
جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة اعتماده في شكله النهائي بفارغ الصبر، لتنسيق مواعيد المراجعات النهائية لكافة المواد على أساسه. 

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 الذى تم إعلانه خلال الأيام الماضية على موقع وزارة التربية والتعليم لاستطلاع اراء الطلاب بشأنه ، سوف يشهد تغييرا طفيفا فى ترتيب بعض المواد، حيث سيتم ترحيل بعض المواد مكان الأخرى.

واوضح المصدر، أن هذه التعديلات تأتي بناء على رغبة الطلاب المشاركين في استطلاع الوزارة ، وهناك اتفاق كبير بين الطلاب على الجدول النهائي. 

وأضاف المصدر، أنه من المقرر عقد لقاء مع اتحاد طلاب مدارس مصر ، لمناقشة آراء الطلاب والمقترحات التى تلقوها من زملائهم ، وسيكون هذا الاجتماع خلال أيام ، مع الاشارة الى احتمالية عقد هذا الاجتماع بحد أقصى يوم السبت المقبل للاستقرار على أخر التعديلات والجدول النهائى وإعلانه بشكل رسمى.
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