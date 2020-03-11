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أخبار البلد

إجراءات رادعة: الحكومة تتوعد مروجى الأخبار الكاذبة والشائعات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عددٍ من القضايا المهمة والملفات الاقتصادية العاجلة، إلى جانب استعراض الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس" كورونا" المستجد ( كوفيد -19).

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة اهتمام كافة وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بإبراز الموقف الحالي لتعامل الدولة مع فيروس "كورونا" المستجد، وكذا نشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهته، مُوجهًا في هذا الصدد بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة هذا الفيروس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة وكافة أجهزتها أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية في التعامل مع ملف مواجهة فيروس" كورونا" المُستجد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره في بعض مناطق العالم، إلا أن هناك بعض الفئات اعتمدت على نشر شائعات والأخبار مغلوطة، وهو ما أعطى صورة سلبية في الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف، وهو أعطى في الوقت ذاته انطباعًا خارجيًا مغلوطًا عن انتشار المرض في مصر بصورة كبيرة، وهو ما نتج عنه اتخاذ بعض الدول عددا من الإجراءات ضد مصر.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها ردع كل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة، موجهًا  بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية. 

وشدّد على عدم السماح باستمرار هذه الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية؛ فكل مؤسسات الدولة تعمل حاليًا، على قدم وساق لمواجهة هذا الفيروس، الذي أصاب العديد من مواطني الدول المختلفة، وهو ما يُلزمنا بالتعامل بكل حسم مع أي كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخبارًا كاذبة عن الوضع في مصر، وذلك وفقا للقواعد القانونية.
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