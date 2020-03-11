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اقتصاد

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة.. تعرف عليها

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرًا لقيام جهاز مدينة العبور بأعمال صيانه داخل محطة مياه العبور، سيتم قطع المياه عن مناطق ( جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الامن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – مساكن الضباط – اطلس 3 –  مساكن النيل – النهضة بالكامل ).

وأكدت الشركة أن ذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 03/13/ 2020 وحتى الساعة الثانية عشر ظهر  السبت الموافق 14 / 03 / 2020.

 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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