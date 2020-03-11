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مرأة

صحية للكبار والأطفال.. 8 أطعمة لعلاج فقر الدم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:14 م
علاج فقر الدم
علاج فقر الدم
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رشا عوني
يعاني الكثير سواء الكبار أو الأطفال من فقر الدم، وهو يحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، والسبب الرئيسي في هذه الحالة هو فقدان الدم، أو تدمير خلايا الدم الحمراء، أو عدم قدرة الجسم على تكوين خلايا دم حمراء كافية.

النظام الغذائي له دور كبير في علاج فقر الدم، فيجب أن تحتوي الوجبات اليومية على مصادر مختلفة من الأطعمة والفواكه واللحوم وكلها مصادر غنية بكافة أنواع الفيتامينات وخاصة الحديد الذي يعالج فقر الدم

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بحسب موقع healthline إليك قائمة أطعمة تعالج فقر الدم بشكل فعال سواء للكبار أو الأطفال : 

1-الخضروات الورقية، فهي مصدر جيد للحديد وخاصة السبانخ 
2- جميع أنواع اللحوم الحمراء والدواجن فهي المصدر الرئيسي للبروتين 
3- البيض ، ويحتوي على الكالسيوم والحديد 
5- الحليب ، وهو هام خاصة للأطفال لرفع نسبة الأنيميا
6- الكبدة ، وهي مصدر غني بالحديد وحمض الفوليك
7- الأسماك وخاصة التونة و السلمون والمحار
8- المكسرات وهي مصدر غني بالحديد وخاصة الكاجو والفستق
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