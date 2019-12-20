لـ الحوامل | أعراض فقر الدم.. ونصائح لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى

بمجرد معرفة السيدان بحملهن؛ يجب عليهن اتباع بعض التعليمات الخاصة للحفاظ على الحمل، وتجنب الإجهاض، والحفاظ على أفضل صحة للجنين، حيث أن الحوامل يكن أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض؛ فيجب معرفة بعض النصائح لتجنب كل المخاطر.



قدم موقع " health line " نصائح للسيدات الحوامل لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى :



- التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.



- عدم رفع الأحمال الثقيلة من على الأرض.



- الامتناع عن تناول الأطعمة السريعة والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم وللجنين.



- الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة .



- المواظبة على نظام غذائي صحي مليء بالبروتين والكالسيوم.



وأوضح الموقع، أنه: إذا لم يكن لديك ما يكفي من المعادن المخزنة في جسمك قبل الحمل، أو حصلت عليه من خلال نظامك الغذائي؛ فستصبحين مصابة بـ فقر الدم، خاصة في الثلث الثاني والثالث ، عندما ينمو طفلك بشكل أكبر.



واحدة من السمات المميزة للإصابة بـ فقر الدم في أثناء الحمل، هي اليدين والقدمين الباردتين,.



ونشر موقع " health line " أعراضا أخرى تشمل ما يلي :



- الشعور بالضعف

- جلد شاحب

- نبضات غير منتظمة

- ضيق في التنفس