AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

لـ الحوامل | أعراض فقر الدم.. ونصائح لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:58 م
نصائح للحوامل
نصائح للحوامل
Advertisements
رضوى حسام
بمجرد معرفة السيدان بحملهن؛ يجب عليهن اتباع بعض التعليمات الخاصة للحفاظ على الحمل، وتجنب الإجهاض، والحفاظ على أفضل صحة للجنين، حيث أن الحوامل يكن أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض؛ فيجب معرفة بعض النصائح لتجنب كل المخاطر.

قدم موقع " health line " نصائح للسيدات الحوامل لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى :

- التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- عدم رفع الأحمال الثقيلة من على الأرض.

- الامتناع عن تناول الأطعمة السريعة والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم وللجنين.

- الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة .

- المواظبة على نظام غذائي صحي مليء بالبروتين والكالسيوم.

وأوضح الموقع، أنه: إذا لم يكن لديك ما يكفي من المعادن المخزنة في جسمك قبل الحمل، أو حصلت عليه من خلال نظامك الغذائي؛ فستصبحين مصابة بـ فقر الدم، خاصة في الثلث الثاني والثالث ، عندما ينمو طفلك بشكل أكبر.

واحدة من السمات المميزة للإصابة بـ فقر الدم في أثناء الحمل، هي اليدين والقدمين الباردتين,.

ونشر موقع " health line " أعراضا أخرى تشمل ما يلي :

- الشعور بالضعف
- جلد شاحب
- نبضات غير منتظمة
- ضيق في التنفس
Advertisements

ترشيحاتنا

محمد صلاح خامسا ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

ارميها فورا.. هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة

داخل سيارتها.. خطيبة تامر عاشور السابقة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة.. شاهد

هل يجرؤ على فعلها.. أردوغان يهدد بتحرك ضد روسيا في ليبيا

انخفاض عالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 0.30%

يهملها الكثير.. 10 كلمات في الأذان تخلصك من 99 سجلا للذنوب بالآخرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض دروب من قلب القاهرة.. عندما يجسد الفن المغربي الحنين إلى الماضى

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور