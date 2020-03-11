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أخبار البلد

وزير الإسكان: قطع محتمل للمياه عن بعض المناطق وقت موجة الأمطار الشديدة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:48 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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محمود مطاوع
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، إن الوزارة قد تلجأ إلى تخفيض ضغوط شبكات المياه وتقليل حجم التصرفات خلال أزمة الأمطار المقبلة حيث من المتوقع أن تكون غير مسبوقة.

واضاف وزير الإسكان في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل أن أعلى حجم للشبكة مصمم على حجم تصرف الصرف الصحي وليس الأمطار، مضيفا: «ستستوعب بعضا منها ولكن مش كلها».

واضاف أن شبكات الصرف لن تستوعب أكثر من ربع او خمس الأمطار المتوقع سقوطها.

وأشار الى أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق لكن يستلزم التنويه عبر الوسائل المتبعة لذلك.

وأشار إلى إعادة توزيع المركبات والمعدات، موضحا أن مصر تتعامل لتلك الأزمة بشكل علمي مثل الدول المتقدمة أو التى اعتادت سقوط تلك الكميات من الأمطار.
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