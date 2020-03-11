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محافظات

حقيقة وجود تغيرات في تشكيلات أمانة حزب مستقبل وطن بالمنيا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:57 م
أمانة حزب مستقبل
أمانة حزب مستقبل وطن بالمنيا
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أيمن رياض
نفى حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا ما تردد من شائعات عن وجود تغييرات بتشكيلات أمانة محافظة المنيا مؤكدا انه لا صحة مطلقا لما حاول البعض إشاعته.

وقال النائب عمرو غلاب، أمين المحافظة، خلال تفقده لعدد من لجان انتخابات الاعادة بدائرة مركز ملوى اليوم الاربعاء ان "هذه الشائعات التى يحاول البعض نشرها تهدف إلى هز الثقة بين قيادات وكوادر الحزب المنتشرة فى مدن وقرى المحافظة، ونقول لهم ان مثل هذه الاقوال التى لا تمت بالحقيقة بصلة سوف تزيد من حماسنا وقدرتنا على العمل ".

وطالب "غلاب"، أعضاء الحزب وكوادره بعدم الانسياق وراء ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى من شائعات وان يكون تواصلهم مع الحزب وقياداته فهو مصدر معلوماتهم ، وعليهم مواصلة العمل من اجل ابناء محافظة المنيا اللذين يحتاجون كل جهد من اجل تحقيق مطالبهم.
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