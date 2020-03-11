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أخبار البلد

القوى العاملة: إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص غدا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن غدا، الخميس، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بسبب الاحوال الجوية السيئة.


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وأوضح وزير القوى العاملة أن ذلك يأتي في ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الأربعاء، بمنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام الخاص قطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر نظرا لظروف الطقس السيئ المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية التي تحددها السلطة، مثل خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي والنقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن، والمخابز، والخدمات الشرطية.


وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بذلك، لقيام مكاتب العمل التابعة لكل مديرية بمتابعة تنفيذ الإجازة بالشركات والمصانع بكل محافظة.

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