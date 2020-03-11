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بين الناس

قيادات القابضة والقاهرة يتابعان أعمال التطوير داخل محطة مياه مسطرد.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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منار نور
تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، صباح اليوم، عمليات الاحلال والتجديد بمحطة مياه مسطرد، بعنابر الديزل والطلمبات والكلور والشبة، لرفع كفاءة المحطة والاطمئنان إلى انتظام الأعمال، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، يرافقة المهندس  مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ونائب رئيس شركة مياه القاهرة للشئون الفنية، ورئيس قطاع المشروعات.

وأكد رسلان، على أهمية متابعة حالة المحطات، واتباع طرق التشغيل المثلى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للحفاظ على الأصول والاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال الالتزام بالمعايير القياسية وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.

وشدد على جودة مياه الشرب المنتجة، ودور منظومة الجودة فى مراقبة ومأمونية مياه الشرب، المنتجة بدء من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المواطن، من خلال الرقابة المستمرة من معامل الشركة بالمحطة والمعامل المركزية والمعمل المرجعى.

وأشاد رئيس الشركة القابضة بالجهود المبذولة من العاملين بشركة مياه القاهرة والعاملين بمحطة مياه مسطرد لتظهر المحطة فى أبهى صورها دائمًا وتكون مزارًا لجميع الوافدين.

وقدم المهندس مصطفى الشيمى رئيس مياه القاهرة أثناء الجولة شرحا تفصيليا لجميع الاعمال التى تتم داخل المحطة، ونسب الإنجاز، مؤكدا على حرص الشركة على تطوير المحطات القائمة ورفع كفائتها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير كوب مياه نظيف بأعلى جودة.
قيادات القابضة والقاهرة يتابعان أعمال التطوير داخل محطة مياه مسطرد.. صور
قيادات القابضة والقاهرة يتابعان أعمال التطوير داخل محطة مياه مسطرد.. صور
قيادات القابضة والقاهرة يتابعان أعمال التطوير داخل محطة مياه مسطرد.. صور
قيادات القابضة والقاهرة يتابعان أعمال التطوير داخل محطة مياه مسطرد.. صور
قيادات القابضة والقاهرة يتابعان أعمال التطوير داخل محطة مياه مسطرد.. صور
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