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رياضة

اتحاد كرة اليد يعلن تأجيل مباريات الدوري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
قرر الاتحاد المصري لكرة اليد، الأربعاء، تأجيل مباريات الجولة الخامسة والسادسة من مسابقة الدورى الممتاز المحدد اقامتها يومي السبت والأحد الموافقين 13 ، 14 -مارس الجاري لتقام يوم السبت الموافق 28 مارس. 

كما تم تأجيل مباريات المرحلة الثانية للفرق الثمانية المشاركة في دورى المحترفين للرجال، والتي كان من المقرر إقامتها يومي الخميس والجمعه الموافق 12 ، 13 مارس علي ان تقام يوم 19-3، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية. 

حيث أعلن مجلس الوزراء عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه مجلس الوزراء من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنَّه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من الشهر نفسه.
اتحاد كرة اليد يعلن تأجيل مباريات الدوري
اتحاد كرة اليد يعلن تأجيل مباريات الدوري
اتحاد كرة اليد يعلن تأجيل مباريات الدوري
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