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أخبار العالم

أرقام مرعبة.. كورونا يجتاح أوروبا وأمريكا .. ومحاولات لاحتواء تفشي الفيروس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:06 م
كورونا يجتاح أوروبا
كورونا يجتاح أوروبا وأمريكا ومحاولات لاحتواء تفشي الفيروس
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قسم الخارجي
تجاوزت أعداد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد في إيطاليا العشرة آلاف شخص، بينما تخطت الولايات المتحدة الأمريكية الألف شخص، في إشارة تنذر بدخول البلاد مرحلة خطيرة في ظل تفشي وباء كورونا في الدولتين.

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة في البلاد.

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وفي سياق المتصل، تجاوزت الحصيلة في أوروبا أكثر من 11 ألف حالة مصابة بـ كورونا، معظمهم في إيطاليا. 

وقررت السلطات الإيطالية، تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، إنه كان هناك استجابة إيجابية للغاية من الاتحاد الأوروبي لاحتياجات إيطاليا.

وقررت الخطوط الجوية الهولندية تعليق رحلاتها إلى عدد من المدن الإيطالية بعد تفشي الفيروس، كما قررت النمسا وقف جميع القطارات من وإلى ايطاليا.

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وكانت شركة "إير كندا" للطيران، قررت أمس الثلاثاء، تعليق رحلاتها من وإلى إيطاليا، موضحة أن القرار جاء بسبب اللوائح الإيطالية والمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة والسلامة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إيطاليا عن ارتفاع عدد وفيات ومصابي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بعدما قررت الحكومة وضع البلاد بأكملها تحت إجراءات الحجر الصحي المشدد.

وسجلت إيطاليا 168 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 631.

كما سجلت 977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين من 9172 إلى 10149.
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