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حوادث

بعد خلاف لعامين.. الكفن ينهي خصومة عائلتي «مخيمر والبدورة» بـ أبنوب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:52 م
انهاء خصومة ثأرية
انهاء خصومة ثأرية
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إيهاب عمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط بالتنسيق مع لجنة المصالحات بمركز أبنوب ، اليوم الأربعاء من عقد جلسة صلح، بين عائلتى “مخيمر والبدورة  بقرية بنى محمديات بأبنوب، وذلك بتقديم الكفن رمز العفو . 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد حبيب نائب مدير الأمن لمنطقة نيابة عن اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والعميد عثمان عبد الجواد وكيل المباحث الجنائية نيابة عن اللواء منتصر عويضة مدير المباحث بالمديرية والعميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة أبنوب والمقدم عبد المجيد مختار رئيس وحدة المباحث ومعاونيه الرائد عبد الحميد عبد الناصر والرائد محمود مرسى والنقيب محمد زكريا والنقيب هاني نعيم رئيس نقطة بنى محمد والملازم عادل جبر .

يأتي هذا الصلح في إطار المبادرة التي تم أطلقت منذ عام ٢٠١٨ “أسيوط بلا ثأر”، فيما حضر الصلح، اللجنة العرفية الحاج احمد عبد اللطيف والحاج رجب المعبدى والحاج أحمد عبد الحليم والحاج والدكتور صابر عطية رئيس لجنة المصالحات و جمال شعلان وعبدالجواد شعلان و شريف عبد الوهاب ومحمد عبد المالك و مصطفى عنتر وأحمد عرفة النحاس نائب مجلس مدينة أبنوب ومحمد سليمان رئيس قرية بنى محمديات.ومن قيادات الاوقاف الشيخ عبد الرحيم عبد النعيم وممثلي القيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمركز وأعضاء لجنة المصالحات والمئات من أهالي العائلتين المتصالحة وأهالي المركز والقرى المجاورة.

وتعود الواقعة إلى عام 2018 عندما نشبت مشاجرة بين العائلتين نتج عنها مقتل سيدة من عائلة مخيمر.

وفى نهاية الجلسة قدم أفراد عائلة البدورة رمز الكفن، إلى أفراد عائلة مخيمر،وسط سعادة من الحضور لإنهاء هذه الخصومة ووجه طرفا الخصومة الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية وأهل الخير على ما قدموه للحفاظ على أرواح المواطنين وأشادوا بسعيها الدؤوب، لحقن الدماء، وإنهاء الخصومات الثأرية  وحفظ الأمن والأمان، وفى ختام الجلسة، أقروا جميعًا بالصلح النهائي بينهما واقسموا على كتاب الله، بالصفح والعفو وعدم العودة مرة أخرى إلى المشاحنات او المشاجرات وعودة الاستقرار والترابط بين الجميع.

بعد خلاف لعامين.. الكفن ينهي خصومة عائلتي «مخيمر والبدورة» بـ أبنوب
بعد خلاف لعامين.. الكفن ينهي خصومة عائلتي «مخيمر والبدورة» بـ أبنوب
بعد خلاف لعامين.. الكفن ينهي خصومة عائلتي «مخيمر والبدورة» بـ أبنوب
بعد خلاف لعامين.. الكفن ينهي خصومة عائلتي «مخيمر والبدورة» بـ أبنوب
بعد خلاف لعامين.. الكفن ينهي خصومة عائلتي «مخيمر والبدورة» بـ أبنوب
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