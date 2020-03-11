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حوادث

بدأت العاصفة.. تساقط الأشجار وسط موجة صقيع في الغربية.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت قرى مراكز ومدن محافظة الغربية اليوم الأربعاء  هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما شهد عدد من القرى سقوط الأشجار بسبب شدة الرياح.


ورفعت غرفة عمليات محافظة الغربية حالة طوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن وتم رفع درجة الاستعداد بسيارات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب تحسبا لسقوط أمطار.


كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ ومنعت الإجازات للفنيين تحسبا لانقطاع التيار عن أي منطقة أو حي بسبب الرياح الشديدة أو حال سقوط أمطار.


أعطي  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم  تعليماته  المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستعداد التام لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار المتوقعة بعد غد والالتزام بنشر سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه بالشوارع ووضع خطط إزاحة للسيارات في حالة حدوث أي طارئ.


كما يأتي ذلك تزامنا مع انتشار تحذيرات من مسئولي هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح المحملة بالأتربه يومي الخميس والجمعة تزامنا مع شيوع انتشار وقائع الاشتباه بمصابي "كورونا " .


ووجه نائب المحافظ بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الأتربة من الشوارع بداية من اليوم والغد لتسهيل أعمال إزالة مياه الأمطار فضلا عن تعليماته مباشرة الى رؤساء المدن والأحياء بإلغاء إجازات العاملين المعنيين بمواجهة موجة الطقس وسرعة تطهير بلاعات الأمطار بالطرق والشوارع والأنفاق بداية من اليوم.

بدأت العاصفة.. تساقط الأشجار وسط موجة صقيع في الغربية.. صور
بدأت العاصفة.. تساقط الأشجار وسط موجة صقيع في الغربية.. صور
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