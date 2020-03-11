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فن

نور اللبنانية: أنا ربة منزل عاملة.. وتجربتي قد تكون مصدر إلهام للنساء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:22 م
نور
نور
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محمد نحلة

شاركت النجمة اللبنانية نور في فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر السنوي هي تستطيع للاحتفاء برائدات الأعمال، الذي أقيم في الجريك كامبس، وهذا قبل يوم واحد من الاحتفال بـيوم المرأة العالمي.


حضر المؤتمر د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى عدد كبير من مؤسسي الشركات الناشئة من السيدات ورائدات الأعمال.


وفي حديث أجرته رؤى أحمد مديرة المؤتمر مع الفنانة نور سألتها خلاله عن أسباب حرصها على المشاركة في الاحتفالية، قالت نور "من الضروري تقدير المرأة العاملة والإيمان بقدرتها على القيام بالعديد من الأدوار في آن واحد


وتابعت نور: " أنا امرأة عاملة وربة منزل في الوقت نفسه، لذا عليَّ أن أشارك تجربتي، التي قد تكون مصدر إلهام لنساء كثيرات قد يفعلن المثل" 


ثم شاركت نور تجربة نجاحها مع الحضور من خلال ردها عن أسئلتهم المختلفة بالمؤتمر.


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