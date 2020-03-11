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منوعات

الصين تسمح لبعض الشركات بالعودة إلى العمل في ووهان الموبوءة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:57 م
استئناف العمل في
استئناف العمل في ووهان
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أماني إبراهيم
أعلن مسؤولون في الصين، اليوم الأربعاء، عن فك الحظر المفروض في مدينة ووهان الصينية جزئيا، بعودة بعض الشركات في المدينة الصينية التي ظهرت فيها تفشي فيروس كورونا الجديد أواخر العام الماضي إلى العمل.

ووفقا لشبكة أخبار آسيا، فقد ذكرت حكومة مقاطعة هوبى أن الشركات التي ستعود للعمل سيكون لتوفير المتطلبات الضرورية اليومية لتوفير الضروريات اليومية، ومن المتوقع أن تستأنف الشركات الأخرى الإنتاج بعد 20 مارس.


وسيتم عودتهم إلى العمل في المناطق التي لا تعاني من خطورة عالية من المرض، ومن ضمن المجالات التي ستستأنف العمل هي الشركات العاملة في مجال الوقاية من الاوبئة وشركات المستلزمات الطبية.

فضلا عن عودة مجموعة واسعة من الشركات غلى العمل في المناطق متوسطة أو منخفضة المخاطر خارج ووهان ومنها في القطارات، السفن، السيارات، حافلات المدينة، وسيتم استئناف العمل فيها تدريجيا.
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