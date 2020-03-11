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فن

ديانا حداد: لا أمانع دخول بناتي عالم الفن

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:59 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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محمد نحلة

كشفت الفنان ديانا حداد عن رأيها فى دخول بناتها  (صوفي وميرا) عالم الفن وقالت فى تصريحات لـ«صدى البلد»:" الصغيرة تغني ولكن لاتحب أن تكون فنانة، وانا لست ضد هذا، وعمري ماضغطت عليهن، فأنا تغيرت، كنت قديما صارمة ولكن الآن أصبحت مختلفة.


ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق"  من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

 

 صورتها "ديانا" بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.

 

وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزءا من إحساس العاشقين وما يشعرون به.


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