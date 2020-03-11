دورة تدريبية لطاقم التمريض على مكافحة العدوى في الوادي الجديد

نظَّمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لأطقم التمريض في مركز الخارجة على أعمال مكافحة العدوى في المنشآت الطبية.

أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، تنظيم الدورة بمركز الخارجة، لأفراد هيئة التمريض على مكافحة العدوى و إنعاش القلب الرئوي على رأس العمل بالمنشآت الصحية.

اقرأ أيضًا:

الآبار والعيون الكبريتية بالوادي الجديد مراكز للاستشفاء الطبيعي.. تعرف عليها

أضاف "محروس"، أنه سيجري تنظيم سلسلة دورات تدريبية لجميع أفراد التمريض بجميع المنشآت الصحية بالوادي الجديد، في إطار خطة طوارئ عاجلة تشمل تجهيز غرف ومراكز مكافحة عدوى لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية خاصة فيروس "كورونا".





ولفت إلى أن المديرية نفذت خطة لمواجهة الفيروس من خلال ٣ محاور الأول تضمن تنظيم ورش عمل مكثفة لتوعية العاملين بالقطاع الصحي بالمرض وطرق مكافحته والأعراض وطرق الإصابة والعدوى، بينما المحور الثاني تضمن تجهيز مراكز مكافحة عدوى في كل المنشآت الطبية التي تتعامل مع المواطنين لتعقيم جميع الأجهزة والعاملين والمترددين عليها، واتخاذ جميع الإجراءات إلى تساعد في انتقال الفيروس في حال ظهوره.





أضاف أن المحور الثالث تضمن تجهيز غرف عزل مجهزة بشكل طبي ومعقم كامل لعزل وحجز أي حالات مرضية قد تظهر مصابة بالفيروس بما يضمن عدم خروجه خارج هذه الغرفة وعد انتقاله للفريق والطاقم الطبي المعالج، في ظل عدم وجود أي حالات مصابة بالفيروس على أرض المحافظة وباقي الجمهورية حتى الآن.





وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، خلو المحافظة من أية حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.





أضاف محروس، عبر بيان رسمي نشرته صفحة مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم، أن المديرية تنفذ خطة بإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة واللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لمواجهة أي طوارئ قد تحدث بالمحافظة.





وأهاب وكيل الصحة بالوادي الجديد، عبر البيان، بالسادة المواطنين تحرى الدقة وتعلن بأن المديرية هي المصدر الوحيد للإعلان عن مثل هذه البيانات والمعلومات، مع عدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.