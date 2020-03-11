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برلمان

عضو المهنيين بـ«مستقبل وطن»: قرار مدبولي يسهم في منع نقل عدوى كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:09 م
زينب نوار، عضو أمانة
زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين بسبب فيروس كورونا، معتبرة أن هذا القرار جيد حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضحت نوار، في بيان رسمي لها اليوم، أن قرار رئيس الوزراء سيسهم فى منع نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، مؤكدة أن الدولة المصرية تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بكل أجهزتها وليست وزارة الصحة فقط.

وطالبت نوار، بضرورة الكشف الدورى والعشوائى فى التجمعات وخاصة فى المدارس، والاطمئنان المستمر على المصريين فى الخارج، مشددة على أن اكتشاف حالات كورونا تستلزم الرقابة الشديدة والمكثفة، خاصة أن فترة حضانة المرض لا تكشف الإصابة وهو ما يستلزم أخذ جميع الاحتياطات والسبل لمنع انتشار هذا الفيروس.

وأشارت إلي أنه لا يوجد ما يستدعى القلق والمطالبة بوقف الدراسة، خاصة أن الأمر لم يتحول لوباء والدولة تتخذ خطوات جدية بالتناسق مع الوعي المجتمعي.
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