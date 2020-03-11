الموالد في زمن كورونا .. إلغاء جميع الاحتفالات بمولد السيدة زينب والدسوقي.. وحي طنطا يزيل سرادق "رجبية" السيد البدوي.. والطرق الصوفية: ندعم قرارات الدولة

- ا لطرق الصوفية تؤجل جميع الاحتفالات الدينية والموالد بسبب فيروس كورونا

- رئيس الصوفية يطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم التهويل

- اسدال الستار نهائيا على احتفالات مولد السيدة زينب والدسوقي هذا العام

- إلغاء الحضرة الأسبوعية بمسجد الإمام الرفاعي





خوفا من انتشار كورونا ومنعا للتجمعات، ألغت الطرق الصوفية كل الاحتفالات الدينية المتعلقة بالموالد ، ويأتي القرار بناء على بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يتضمن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفي هذا السياق، قال أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، إنه تم تأجيل كل الاحتفالات الدينية والموالد بسبب فيروس كورونا.

وأوضح قنديل، في تصريحات صحفية، أن شيخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتمع مع أعضاء وشيوخ الطرق الصوفية واتخذوا قرارًا بتأجيل الاحتفالات للحفاظ على صحة المواطنين.





وأوضح المستشار الإعلامي للمشيخة، أن القصبي طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم التهويل ولا التهوين حتى لا تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني والاعتماد على البيانات الرسمية للدولة في صحة المواطنين وأن يبتعدوا عن الاجتهاد، مشيرا إلى أن الطرق الصوفية في مقدمة الصفوف طالما احتاجها الوطن في أي مهام.





من جانبه أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعضو هيئة كبار العلماء، تأجيل احتفالات مولد السيدة زينب سينطبق على كل الموالد الأخرى.





وأوضح هاشم أن القرار يأتي استجابة لما أعلنه مجلس الوراء بإلغاء كافة التجمعات.





بدوره أكد الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، أن الطريقة دعمًا وإلتزامًا منها بما أقرته الدولة عبر مجلس الوزراء بإلغاء كافة التجمعات احترازيًا ووقائيًا من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا، تم إلغاء كافة الاحتفالات التي كانت مقررة ومنها الاحتفال بالسيد البدوي يوم الخميس، وسيدي إبراهيم الدسوقي، والسيدة زينب في القاهرة وكافة المحافظات بما في ذلك الموكب.





وشدد شيخ الرفاعية على إلغاء الحضرة الأسبوعية بمسجد الإمام الرفاعي، وذلك حتى إشعار آخر، مع الاكتفاء بالدور الإداري فقط للمشيخة الرفاعية أيام الأحد، الأربعاء، والجمعة من كل أسبوع، معربًا عن دعمه ودعم أبناء الطريقة للدولة في الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار أو انتقال فيروس كورونا المستجد، داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ بلادنا من كل شر.





وكانت الطرق الصوفية أعلنت اسدال الستار رسميًا عن الاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها والذي كان مقررًا خلال الشهر الجاري، مؤكدة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمني على إلغاء الاحتفال بالمولد داخليًا وخارجيًا.





من جهته أعلن ديوان حي أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم عن إبلاغ مقيمي السرادقات من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال برجبية السيد البدوي بمدينة طنطا، بإلغاء الاحتفال.





وأكد المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا أنه تم إرجاء الاحتفالات بالرجبية وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية أن أصحاب هذه السرادقات قامت بالغائها، كما تم تشكيل حملة موسعة برئاسة العميد وسيم قنديل مأمور مرافق الغربية والرائد محمد على وكيل قسم شرطة المرافق والرائد مجدي الصباغ رئيس نقطة شرطة السيد البدوي.

جاء ذلك لمتابعة قيام أصحاب السرادقات بإزالتها ومنع افتراش محيط السيد البدوي أو الشوارع المؤدية له وذلك تطبيقا لقرار رئيس الوزراء.