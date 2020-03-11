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حوادث

الأمن يضبط سائقا تنمر على أجنبي وأنزله من سيارته بسبب كورونا على الدائري..شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:25 م
المتهمين بالتنمر
المتهمين بالتنمر على شاب اجنبى
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط سائق تنمر بأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة على موقع "فيس بوك"، وتم ضبط مصور الواقعة.

بداية الواقعة عندما تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد قائدى السيارات الملاكى بإنزال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية " بالطريق الدائرى والإستهزاء به والتنمر عليه.
بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث أمكن تحديد هوية المجنى عليه "31 سنه مهندس، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص "سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة" وأنه وراء إرتكاب الواقعة، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر أنه قام بإصطحاب المجنى عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ، تلاحظ قيامه بالسعال المستمر داخل السيارة قيادته فقام بإنزاله بمحل البلاغ خشية إصابته.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مصور مقطع الفيديو والقائم بنشره على موقع التواصل الإجتماعى وتبين أنه "مهندس ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة".

أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، وأضاف بقيامه بحذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
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