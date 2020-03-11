طريق موت.. بطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان: تعافيت من 3 سنوات واتولدت من جديد.. فيديو

قال محمد يحيي المتعافى من الإدمان وبطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان،إن المخدرات هي اول خطوة في طريق الموت .





وأضاف محمد يحيي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" حاولت تلقى العلاج بشتى الطرق في العديد من المصحات الخاصة وحاولت حبس نفسي في البيت ومكنش فيه فايدة".





وتابع محمد يحيي:" والدتي تواصلت مع صندوق مكافحة الإدمان ورفضت الأمر في البداية لأنها جهة حكومية، وقررت خوض التجربة ووجدت الأمر مختلف بشكل كامل في الصندوق".





وقال محمد يحيي:" كان لابد من توافر إرادة لدى متعاطي المخدرات للإقلاع عن الإدمان والمخدرات، و المجتمع كان يتعامل مع مدمن المخدرات على انه شخص مدمن، وأنا متعافي منذ أكثر من 3 سنوات، و اتولدت من جديد بعد التوقف عن الإدمان".





واضاف :" أهلي مكنوش عارفين إني مدمن لفترة طويلة ، إلى أن شاهدتني والدتي وانا بشرب مخدرات وقررت علاجى.