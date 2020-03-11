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توك شو

طريق موت.. بطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان: تعافيت من 3 سنوات واتولدت من جديد.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:56 م
محمد يحيي متعاف من
محمد يحيي متعاف من الإدمان
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هاني حسين
قال محمد يحيي المتعافى من الإدمان وبطل حملة محمد صلاح ضد الإدمان،إن المخدرات هي اول خطوة في طريق الموت .

وأضاف محمد يحيي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  حاولت تلقى العلاج بشتى الطرق  في العديد من المصحات الخاصة وحاولت حبس نفسي في البيت ومكنش فيه فايدة".

وتابع محمد يحيي:"  والدتي تواصلت مع صندوق مكافحة الإدمان ورفضت الأمر في البداية لأنها جهة حكومية، وقررت  خوض التجربة ووجدت الأمر مختلف بشكل كامل في الصندوق".

وقال محمد يحيي:" كان لابد من توافر إرادة لدى متعاطي المخدرات للإقلاع عن الإدمان والمخدرات، والمجتمع كان يتعامل مع مدمن المخدرات على انه شخص مدمن، وأنا  متعافي منذ أكثر من 3 سنوات، واتولدت من جديد بعد التوقف عن الإدمان".

واضاف :"  أهلي مكنوش عارفين إني مدمن لفترة طويلة ، إلى أن  شاهدتني والدتي وانا بشرب مخدرات وقررت علاجى.
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