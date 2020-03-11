AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جاكيت غريب.. هند صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:39 م
هند صبرى
هند صبرى
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة التونسية هند صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت هند صبرى فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بلوزة باللون الابيض و نسقت معها جاكيت ذهبيا اتسم تصميمه بالغرابة، مع بنطلون اسود.

وانتعلت هند صبرى  حذاء انيقا بكعب عال باللون الاسود، و لم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات و لكنها اعتمدت على بعض القطع السيطة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبرى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات الماكياج التى ارتكزت على الالوان الهادئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. هند صبري تتألق بفستان وردي أنيق

وداعا الكاتب الكبير.. هند صبرى تنعى لينين الرملي

تجنني .. هند صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور .. شاهد

تاخد العقل.. هند صبري تبهر متابعيها بفستان أصفر ساحر

قمر .. شاهد هند صبرى تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

فى عيد الحب.. هند صبري تداعب جمهورها بصورة من أحلى الأوقات: عايزة ورد يا إبراهيم

ترشيحاتنا

غدا.. إجازة رسمية بالبنوك والبورصة لسوء الأحوال الجوية المتوقع

مطابخ أمريكية صغيرة.. 10 نصائح للعروس قبل اختيار المطبخ

صاحبه خايف عليه.. حمار بـ الكمامة خشية كورونا في قنا .. شاهد

هل تعرض خالد الغندور لحادث بسيارته؟ اعرف الحقيقة

مفيش إعصار.. هاني الناظر يكشف سبب التحذير الحقيقي من مغادرة المنزل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إيطاليا تسقط إبراهيموفيتش ..أتليتكو مدريد يخطط لإسقاط العملاق محمد صلاح

حقيقة موت فيروس كورونا في العاصفة الترابية

جاكيت غريب.. هند صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد