جاكيت غريب.. هند صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة التونسية هند صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.
وتألقت هند صبرى فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بلوزة باللون الابيض و نسقت معها جاكيت ذهبيا اتسم تصميمه بالغرابة، مع بنطلون اسود.
وانتعلت هند صبرى حذاء انيقا بكعب عال باللون الاسود، و لم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات و لكنها اعتمدت على بعض القطع السيطة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبرى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات الماكياج التى ارتكزت على الالوان الهادئة.
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Freedom is nothing but a chance to be better.” -Albert Camus Photographer : @hamdi_van_buuren Jacket and shirt : @miaclothingbrand @flarepr MUA & Hair: @glamoursisters3 Special thanks to @fatmaabada and @theresidencetunis hotel #hendsabry #hendsabri #actress #tunis #tunisia #theresidencetunis #freedom #albertcamus #albertcamusquote #هند_صبري