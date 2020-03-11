تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 "الأوسع انتشارا" 725 جنيها مقابل 730 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 829 جنيها مقابل 834 جنيها. اسعار الذهب في مصر شهدت انخفاضا بنحو 5 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020، حيث









سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 725 جنيها مقابل 730 جنيها خلال مستهل التعاملات.









وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 621 جنيها مقابل 626 جنيها.





وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو483 جنيها مقابل 488 جنيها في تعاملات اليوم.





وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 621 جنيها مقابل 626 جنيها وعيار 14 الأقل فئة نحو 483 جنيها.



