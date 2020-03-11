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اقتصاد

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اسعار الذهب في مصر شهدت انخفاضا بنحو 5 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020، حيث سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 "الأوسع انتشارا" 725 جنيها مقابل 730 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 829 جنيها مقابل 834 جنيها.


سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 725 جنيها مقابل 730 جنيها خلال مستهل التعاملات.


وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 621 جنيها مقابل 626 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو483 جنيها مقابل 488 جنيها في تعاملات اليوم.


وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 621 جنيها مقابل 626 جنيها وعيار 14 الأقل فئة نحو 483 جنيها.

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 828,571  ألف جنيه، وأوقية الذهب إلى نحو 25,769 ألف جنيه، والجنيه الذهب نحو 5,800 جنيه.
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