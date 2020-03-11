الأهلي ضد سموحة .. 15 دقيقة نارية بين الفريقين.. وفرص مهدرة

انتهت أحداث 15 دقيقة من شوط المباراة الأول بين الأهلي ومنافسه سموحة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.





انطلقت صافرة البداية بهجمة لصالح النادي الأهلي بعد عدة تمريرات بدأها أحمد فتحي الذي يلعب دورا دفاعيا في هذا اللقاء.





رتب الأهلي صفوفه بشكل مميز منذ انطلاقة المباراة ووصل إلى الهاني سليمان أكثر من مرة في الدقائق الأولى من اللقاء من تمريرات قصيرة.





ولكن سموحة كشر عن أنيابه في الدقيقة 8 من عمر المباراة، بعد تمريرتين من لاعبي الفريق لتصل الكرة إلى حسام حسن مهاجم الفريق السكندري الذي سدد كرة رائعة كانت بين قبضة الشناوي الذي تصدى لها على مرتين وكادت أن تدخل الشباك و تباغت لاعبي الاهلي.





وبعد هذه الهجمة استحوذ سموحة على الكرة بطريقة مميزة، واستمر في الهجوم على الأهلي في منتصف ملعب الأحمر، ولكن دون الوصول إلى الشناوي مرة أخرى.





وفي هجمة عنترية من أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، في الدقيقة 12 من عمر المباراة، سدد كرة رائعة وصاروخية ولكن تألق الهاني سليمان حارس مرمى سموحة واستقرت الكرة خارج المرمى إلى ركنية لصالح الأحمر.





ومرر مجدى أفشة كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس أحمد الشيخ الذي سدد رأسية قوية ولكن ارتطمت بالعارضة الخارجية لمرمى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.





ودخل الأهلي بهذا التشكيل :

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، أحمد فتحى، أيمن أشرف، رامى ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.





تشكيل سموحة أمام الأهلي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني.

خط الوسط: أحمد أبو الفتوح، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي.

خط الهجوم: حسام حسن.