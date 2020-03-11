بسبب كورونا.. وزير التعليم: لا نية لتعليق الدراسة نهائيا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم مناقشة ودراسة إيقاف الدراسة في مجلس الوزراء بشكل مستفيض، ولا نية لتعليق الدراسة نهائيًا، موضحًا أن العالم به 193 دولة بينهم 166 دولة الدراسة تسير فيها بشكل كامل ومنها مصر، وفقًا لما أعلنه مؤتمر اليونسكو بالأمس.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الدولة التي تأخذ القرار بمنع الدراسة يكون كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة الدولة، ويوجد في مصر أقل من 60 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينهم 28 تم شفاؤهم، ولا يوجد بينهم طالب واحد في المدارس أو الجامعات، ولا يوجد على الأرض ما يستدعي توقف الدراسة.



