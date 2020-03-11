طقس مصر مبقاش زي زمان.. المركزي للمناخ: ننتظر أحد أشكال التطرف المناخي الحاد.. فيديو

أكد الدكتور محمد فهيم وكيل المعمل المركزى للمناخ بوزارة الزارعة، أن الطقس الجيد الذي كانت تتمتع به مصر ، اختلف بشكل كبير؛ نتيجة ظاهرة التغيرات المناخية ، وخاصة التقلبات الجوية العنيفة.





وأضاف فهيم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور" ، أن ما سيحدث بنهاية هذا الاسبوع؛ هو شكل من التطرف فى الاحوال المناخية ، وهو وجود رياح وعواصف محملة بالأتربة ، وسقوط أمطار تصل لحد السيول.





وتابع وكيل المعمل المركزى للمناخ أن الدولة اتخذت قرارا هاما بانها جعلت يوم غد، إجازة للمدارس والجامعات وللعاملين بالقطاعين العام والخاص، مؤكدا انه يجب على المواطنين تقليل التنقل قدر الإمكان.





واشار الد كتور محمد فهيم إلى أن موجة الطقس السيئ ستبدأ من فجر الخميس ، من السواحل الشمالية والغربية للبلاد ، ناصحا المواطنين بالابتعاد عن ابراج الضغط العالي؛ لأنه من الممكن حدوث عواصف رعدية قد تؤثر عليهم.



