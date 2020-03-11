الصحة العالمية: فيروس كورونا وباء عالمي.. 10 آلاف إصابة بالدول الإسلامية

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي، إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وصرّح في جنيف "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقًا في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا".

وأعرب عن قلقه من عدم اتخاذ دول للإجراءات اللازمة للحد من كورونا.

إلى ذلك، وصل عدد الإصابات في الصين التي ظهر فيها الوباء أول مرة، اليوم الأربعاء، إلى 80778 حالة، وذلك بعد تسجيل 24 إصابة جديدة.

وفي إيطاليا، قالت سلطات الحماية المدنية في البلاد، إن عدد الإصابات تجاوز الـ10 آلاف، وهي ثاني أكثر بلد مصاب بعد الصين، كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 631.

أما إيران، فقد أكدت السلطات الأربعاء، 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

كما كشفت المراكز في كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بتسجيل 35 حالة فقط في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية، التي تشهد أسوأ تفش للفيروس خارج البر الرئيسي الصيني، إلى 7755 حالة. وارتفعت حالات الوفاة إلى 60 بعد وفاة أحد المرضى.

ووصل عدد المصابين على مستوى العالم بفيروس كورونا 118332 شخصا، وعدد الوفيات 4292.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي.

وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي:

أفغانستان 7 حالات.

فلسطين 30 حالة.

الأردن حالة واحدة.

الإمارات 75 حالة، تعافي منهم 17 حالة.

إيران 9000 حالة ، المتعافين 2134 ، توفى منهم 354 حالة.

باكستان 19 حالة، تعافي حالة منهم.

البحرين 189 حالة، تعافي 35 منهم.

تونس 5 حالات.

عمان 18 حالة، منهم 9 متعافين.

العراق 70 حالة، المتعافين 6 حالات، منهم 7 وفاة.

قطر 262 حالة.

الكويت 72 حالة، تعافي حالتين.

لبنان 61 حالة، منهم 15 متعافين، وحالتين وفاة.

المغرب 5 حالات، تعافت حالة، وتوفيت أخرى.

السعودية 21 حالة.

مصر 60 حالة، تعافي 26، وحالة واحدة متوفية.

السودان لا يوجد.

الصومال لا يوجد.

اليمن لا يوجد.

جيوتي لا يوجد.

سوريا لا يوجد.

ليبيا لا يوجد.

بإجمالي عدد حالات 9894 حالة مصابة بفيروس كورونا، متعافي منهم 2246، و 365 حالة وفاة.