بالـ VAR الأهلي يتعادل مع سموحة في الدوري ..فيديو

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.





الشوط الأول..

انطلقت صافرة البداية بهجمة لصالح النادي الأهلي بعد عدة تمريرات بدأها أحمد فتحي الذي يلعب دورا دفاعيا في هذا اللقاء.





رتب الأهلي صفوفه بشكل مميز منذ انطلاقة المباراة ووصل إلى الهاني سليمان أكثر من مرة في الدقائق الأولى من اللقاء من تمريرات قصيرة.





وكشر سموحة عن أنيابه في الدقيقة 8 من عمر المباراة، بعد تمريرتين من لاعبي الفريق لتصل الكرة إلى حسام حسن مهاجم الفريق السكندري الذي سدد كرة رائعة كانت بين قبضة الشناوي الذي تصدى لها على مرتين وكادت أن تدخل الشباك و تباغت لاعبي الاهلي.





وبعد هذه الهجمة استحوذ سموحة على الكرة بطريقة مميزة، واستمر في الهجوم على الأهلي في منتصف ملعب الأحمر، ولكن دون الوصول إلى الشناوي مرة أخرى.





وفي هجمة عنترية من أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، في الدقيقة 12 من عمر المباراة، سدد كرة رائعة وصاروخية ولكن تألق الهاني سليمان حارس مرمى سموحة واستقرت الكرة خارج المرمى إلى ركنية لصالح الأحمر.





ومرر مجدى أفشة كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس أحمد الشيخ الذي سدد رأسية قوية ولكن ارتطمت بالعارضة الخارجية لمرمى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.





واستمر اللقاء هجوميا من الجانبين، تارة من سموحة وتارة أخرى من الاهلي، ولم يستطع ان يسجل أحد الفريقين هدفا حتى انتهاء 25 دقيقة من المباراة.





وتلقى مروان محسن لاعب الأهلي كرة داخل منطقة جزاء سموحة عابرة للقارات، وتسلمها بطريقة رائعة وراوغ لاعب سموحة، لكنه مررها بطريقة غريبة في أقدام لاعب سموحة وخرجت الى ركنية.





واستمر الأهلي داخل منطقة جزاء سموحة، ولكن دون ترجمة الكرات الى أهداف واكتفى سموحة باصطفاف دفاعاته ببراعة للحد من خطورة هجمات الأهلي.





ورتب سموحة صفوفه في الدقيقة 41 من عمر المباراة وضغط على الأهلي، ووصل الى مرمى محمد الشناوي، بكرة منظمة ولكن تمكن أحمد فتحي من تغيير مسار الكرة ومرت بسلام على مرمى المارد الأحمر.





ورد الأهلي على هجمة فريق سموحة بهجمة أخرى، عن طريق محمد مجدي أفشة لاعب الوسط، الذي توغل وسدد كرة رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة ولكن تصدى لها الهاني سليمان ببراعة.





وهدأت المباراة حتى أعلن الحكم محمد عادل عن دقيقة واحدة وقتا محتسبا بدلا من ضائع، وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني ..

أطلق حكم المباراة صافرة انطلاق شوط المباراة الثاني وساد الهدوء على لاعبي الفريقين، دون التوجه لحلول اخرى من أحد الجانبين، لكن استقرت الكرة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف ملعب سموحة.





وتألق الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، وتصدى الى رأسية أليو بادجي لاعب الأهلي بعد أن مرر له أحمد الشيخ كرة رأسية من الجبهة اليسرى وسددها بادجي ولكن تمكن الهاني سليمان من التقاطها ببراعة في الدقيقة 65 من عمر المباراة.









وسجل يوسف ديوب لاعب فريق سموحة الهدف عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعد ان ارتدت الكرة له من دفاعات الأهلي، ولم يتمكن الشناوي من فعل أي شئ امام الكرة.









وتلقى رامي ربيعة لاعب الأهلي بطاقة حمراء مباشرة بسبب لمسة يد في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ويستكمل الاهلي المباراة ب 10 لاعبين.





وحاول الأهلي فك شفرة دفاعات سموحة بأي طريقة، ولكن الفريق السكندري أحكم غلق صفوفه ببراعة وتمكن من ايقاف هجمات المارد الأحمر.





وشن الأهلي سيلًا من الهجمات على منافسه سموحة في الدقيقة 84 من عمر المباراة، وتمريرات المارد الأحمر أصبحت كثيرة والتسديدات على مرمى الهاني سليمان انتزعت آهات الجماهير ولكن لم تترجم الى هداف.





واحتسب حكم المباراة محمد عادل ركلة جزاء مستحقة لصالح النادي الاهلي، بعد ان اعترض لاعبي المارد الاحمر على عدم احتساب لمسة اليد خطأ، وطالب حكم المباراة باستخدام الVAR.





وأعلن عادل احتساب ركلة جزاء بعد ان لجأ للـ VAR ، وسجل الكرة عمرو السولية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.





وبهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي الى 49 نقطة واستقر في المركز الأول، بينما ارتفع سموحة الى 25 نقطة في المركز السادس.