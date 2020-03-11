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رياضة

خناقة بين لاعبي الأهلي وسموحة بعد التعادل .. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:38 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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عمرو ابوبكر
احتسب حكم المباراة محمد عادل، ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي؛ بعد ان اعترض لاعبو المارد الأحمر على عدم احتساب لمسة اليد، خطأ لصالحهم، وطالبوا حكم المباراة باستخدام الـ VAR.

وأعلن عادل احتساب ركلة جزاء بعد ان لجأ للـ VAR ، وسجل الكرة عمرو السولية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبعد الهدف، نشبت مشادة بين لاعبي سموحة والأهلي بسبب الكرة التي توجه اليها وليد سليمان ليلتقطها ويستمر في اللعب، ولكن اعترض لاعبو سموحة وتشابك اللاعبون بالأيدي. 

وتدخل حكم المباراة وفض الإشتباك، واستمرت المباراة في الوقت البدل الضائع وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق .


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