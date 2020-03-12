رد مثير لـ تامر أمين على «اللي قالوا الحكومة واخدة أجازة بُكره ليه وفي أزمة»

استنكر الإعلامي تامر أمين، ما يُقال بأن الحكومة أعطت أجازة اليوم الخميس ، موضحًا أن هذا الأمر غير صحيح حيث أعطت أجازة للعاملين فيها ما عدا الأجهزة والوزارات والهيئات المعنية بالأمطار والرياح والسيول.





وأوضح "أمين"، في برنامجه «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، أن كل العاملين في الدولة وبالتحديد في الأجهزة المعنية بالأمطار والرياح في وضع استعداد كبير لمواجهة السيول والعاصفة المتوقعة اليوم وغداً، متابعًا: «الاستعدادات وصلت للحالة أ ودي حاجة مافيهاش كلام».





فيما حذّر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الخميس وغدٍ الجمعة، قائلاً: "حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية"، مشيرا إلى أن هذا الحدث تم التحذير منه قبل 72 ساعة.





وقال "شاهين"، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط رياح مثيرًا للرمال والأتربة خاصة على الاماكن المكشوفة، والأماكن الصحراوية ستشهد رياحا قوية وبعدها أمطار تصل لحد السيول، موضحا أنه :«غدا هواء شديد يصل لحد العاصفة في الاماكن المفتوحة والطرق السريعة».





وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن التوصيف العالمي لطقس غد الخميس وبعد غد الجمعة أن مصر تتعرض لمنخفض جوي متعمق، والمدة ستصل ليوم السبت.





وطالب مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين أن يكونوا على قدر الحدث الصعب الذي تنتظره البلاد.





من جانبه حذر تامر أمين، المواطنين، قائلا: «الموضوع مفيهوش هزار والجو مش هيكون كويس خالص ولازم نتبع التعليمات ومحدش يخرج من البيت».



