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محافظات

وكيل صحة البحيرة: إلغاء بصمة الموظفين تدبير احترازي للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:59 م
الدكتور يسرى بيومى
الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة أن قرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الخاص بإلغاء توقيع البصمة في الحضور والإنصراف للموظفين بداخل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة جاءت كتدبير احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وقال وكيل صحة البحيرة فى تصريحات خاصة" بصدى البلد" بأن الرذاذ أحد الطرق الأساسية لنقل العدوى بفيروس كورونا موضحا بأنه عند قيام المواطن بالعطس بوضع يده على فمه وأنفه وهنا ينقل الفيروس بيده وعند توقيعه بالبصمة تنتقل العدوى للآخرين .

وعن إمكانية انتقال العدوى من القلم الذي يقوم به الموظف بالتوقيع بالحضور والانصراف أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على التزام كل موظف بالقلم الخاص به عند التوقيع.



وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد أعلن فى بيان له، عن إلغاء بصمة الحضور والانصراف للموظفين كتدبير احترازى وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم العودة إلى نظام التوقيع بالدفاتر أو باستخدام ماكينة التوقيع بالكارت أو جهاز بصمة العين وذلك لحين إشعار أخر.

وأشار المحافظ، إلى إرسال إشارات بذلك لكافة رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز والمديرين التنفيذيين للمشروعات التابعة للمحافظة ورئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي ومدير المنطقة الأزهرية بالبحيرة.
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