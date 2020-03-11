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حوادث

مصرع طالبة سقطت من أعلى رصيف محطة قطار بشبين القناطر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:55 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى

لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من أعلى رصيف محطة قطار الشوبك التابعة للوحدة المحلية بقرية المريج بشبين القناطر تم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع "فاطمة . س . ر" طالبة جامعية مقيمة بقرية الشوبك إثر سقوطها من أعلى رصيف محطة قطار الشوبك.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم معاينة مكان الحادث، ونقل الجثة إلى المستشفى وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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