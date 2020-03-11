بدون جمهور بسبب كورونا.. باريس يتقدم على دورتموند بهدفين في الشوط الاول ..فيديو

إنتهت احداث الشوط الاول بتقدم باريس سان جيرمان علي بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بارك دي يرانس فى دور الـ16 ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.





افتتح باريس التهديف فى الدقيقة 28 عن طريق نيمار دا سيلفا من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية من انخيل دي ماريا.





وأضاف باريس الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق خوان بيرنات من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .





وأطلقت جماهير باريس الألعاب النارية خارج الاستاد بعد إنطلاق المباراة فى لفتة رائعه لمؤازرة الفريق الفرنسي امام بروسيا دورتموند ، على الرغم من إقامة المباراة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.





ويحتاج سان جيرمان لتعويض خسارته بثنائية مقابل هدف أمام بوروسيا دورتموند، في مباراة الذهاب التي أقيمت بـ ألمانيا، للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.