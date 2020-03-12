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برلمان

نائب: إحلال المركبات التي مر على تصنيعها 20 عاما يحد من التلوث

الخميس 12/مارس/2020 - 09:00 ص
السيارات
السيارات
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معتز الخصوصى
رحب النائب رضا البلتاجى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بقرار الحكومة بإحلال المركبات التى تعمل بالبنزين ومضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما ، مشيرا إلى أننا كنا فى أمس الحاجة إلى هذا القرار منذ فترة كبيرة.

وأشار البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سيارة تم تصنيعها قبل عام 2000 تعتبر بمثابة عبء على الدولة ، هذا بالإضافة إلى أنها تتسبب فى حدوث تلوث في البيئة.

واعتبر عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قرار رئيس الوزراء يعتبر صائب ،حيث أنه سيساعد على سيولة المرور والحد من التلوث البيئى التى ينتج عن عوادم هذه السيارات.

وكان قد استعرض اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

وتناول الاجتماع أهم أهداف هذه الاستراتيجية، التى من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومُسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعيًا إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير المركبات.

من جانبها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقومات الأساسية للاستراتيجية من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، وفى هذا الشأن تم استعراض الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، إضافة إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

كما تم، خلال استعراض الاستراتيجية، مناقشة برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، وجميع المركبات التى تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفى سياق ذلك أيضا، تم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية.


وقد وافق مجلس الوزراء على العناصر المقترحة لهذه الاستراتيجية.

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