من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

تألقت فى الفترة الأخيرة الكثير من النجمات بصيحة جديدة و مختلفة وهى الجمبسوت اللامع ويتسم التصميم بأنه يجمع بين الصيحات العصرية والكلاسيك التى تتناسب مع مختلف السهرات.





ويعتبر الجمبسوت اللامع من التصميمات الأكثر رواجا بين الفنانات من 2019 ومستمرة أيضا فى 2020، و يتميز الجمبسوت اللامع بأنه يعد من الإطلالات الأنثوية الجريئة، كما يتميز هذا الموديل بأنه متعدد التصميمات و النقوشات التى تتناسب مع جميع ومختلف الأذواق.





وظهرت بعض الفنانات بالجمبسوت اللامع، ليعززن جاذبيتهن ويظهرن أنوثتهن من خلاله، وهو ما منحهن أفضل إطلالة وكان من أبرزهن ياسمين صبرى و الفنانة اللبنانية نجوى كرم





كما تألقت الفنانة أنغام و صبا مبارك و نانسي عجرم و ميريام فارس وهند صبرى بصيحة الجمبسوت اللامع.





إليكم الصور ...



