هند تستغيث من توقف معاش تكافل وكرامة بسبب رخصة قيادة الزوج

شكت المواطنة هند سيد أحمد محمد، من قرية العديسات قبلى بمحافظة الأقصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش تكافل وكرامة.

وتقول في رسالتها : توقفت بطاقة صرف معاش تكافل وكرامة بسبب رخصة قيادة خاصة بزوجى على الرغم من أنه لا يعمل بها ولا يمتلك سيارة خاصة .

وأَضاف: أرجو استرجاع المعاش مرة أخرى نظرا للظروف المعيشية الصعبة.

للتواصل مع الشاكية 01156305727

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360