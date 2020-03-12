تعرف على أنظمة التقسيط لـ سيارات كيا بالسعودية

أطلق وكلاء سيارات كيا في المملكة العربية السعودية، عروض خاصة للعملاء على سيارات مختارة، وأطلقت على هذه العروض اسم " حملة الشتاء "، وهي تشمل السيارات التي يتم بيعها خلال الفترة من 16 فبراير وحتى 31 مارس المقبل.

وأوضح وكلاء شركة كيا للسيارات أن هناك 4 إصدارات مختلفة للسيارات يشملها العرض هي:

أولا : كيا سيراتو موديل 2020، القسط الشهري 888 ريال سعودي، مع سنتين صيانة مجانية.

ثانيا: كيا سبورتاج موديل 2020، القسط الشهري 1099 ريال سعودي، مع سنتين صيانة مجانية.

ثالثا: كيا أوبتيما موديل 2020، القسط الشهري 1050 ريالا سعوديا، مع سنتين صيانة مجانية.

رابعا: كيا كادينزا موديل 2020، القسط الشهري 1477 ريالا سعوديا، مع سنتين صيانة مجانية.