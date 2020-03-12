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سيارات

تعرف على أنظمة التقسيط لـ سيارات كيا بالسعودية

الخميس 12/مارس/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أطلق وكلاء سيارات كيا في المملكة العربية السعودية، عروض خاصة للعملاء على سيارات مختارة، وأطلقت على هذه العروض اسم " حملة الشتاء "، وهي تشمل السيارات التي يتم بيعها خلال الفترة من 16 فبراير وحتى 31 مارس المقبل.

 

وأوضح وكلاء شركة كيا للسيارات أن هناك 4 إصدارات مختلفة للسيارات يشملها العرض هي:

 

أولا : كيا سيراتو موديل 2020، القسط الشهري 888 ريال سعودي، مع سنتين صيانة مجانية.

 

ثانيا: كيا سبورتاج موديل 2020، القسط الشهري 1099 ريال سعودي، مع سنتين صيانة مجانية.

 

ثالثا: كيا أوبتيما موديل 2020، القسط الشهري 1050 ريالا سعوديا، مع سنتين صيانة مجانية.

 

رابعا: كيا كادينزا موديل 2020، القسط الشهري 1477 ريالا سعوديا، مع سنتين صيانة مجانية.

 

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