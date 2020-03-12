تعرف على أنظمة التقسيط لـ سيارات كيا بالسعودية

أطلق وكلاء سيارات كيا في المملكة العربية السعودية، عروض خاصة للعملاء على سيارات مختارة، وأطلقت على هذه العروض اسم " حملة الشتاء "، وهي تشمل السيارات التي يتم بيعها خلال الفترة من 16 فبراير وحتى 31 مارس المقبل.
وأوضح وكلاء شركة كيا للسيارات أن هناك 4
إصدارات مختلفة للسيارات يشملها العرض هي:
أولا : كيا سيراتو موديل 2020، القسط الشهري 888
ريال سعودي، مع سنتين صيانة مجانية.
ثانيا: كيا سبورتاج موديل 2020، القسط الشهري
1099 ريال سعودي، مع سنتين صيانة مجانية.
ثالثا: كيا أوبتيما موديل 2020، القسط الشهري
1050 ريالا سعوديا، مع سنتين صيانة مجانية.
رابعا: كيا كادينزا موديل 2020، القسط الشهري
1477 ريالا سعوديا، مع سنتين صيانة مجانية.