سقوط مدوٍ في الأنفيلد.. ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد

تأهل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه مضيفه نادي ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، بفوزه عليه بنتيجة مجموع المباراتين 3 - 2، حيث انتهت مباراة الإياب بهدفين لكل فريق.

الشوط الأول





لم يمهل أتلتيكو مدريد مضيفه ليفربول أكثر من 10 ثوان، حتى هدد مرماه عن طريق دييجو كوستا، والذي انفرد بمرمى أدريان، حارس مرمى ليفربول، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر، في أول فرص المباراة.





ليفربول رد على هجمة دييجو كوستا عن طريق لاعبه الهولندي فينالدوم، برأسية سكنت أحضان الحارس السلوفيني أوبلاك وذلك في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.





وفي الدقيقة العاشرة ، مر ساديو ماني بعمق الملعب، ليمررها لمحمد صلاح، والذي استلم الكرة مسددًا إياها بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة أوبلاك.





وبعدها بدقيقة فقط، مهد صلاح الكرة بصدره لزميله هندرسون، لكنه سددها بعيدة عن مرمى أتليتكو مدريد، وسط الأمطار التي تهطل بكثافة على ملعب أنفيلد رود.





وفي الدقيقة الرابعة عشرة، سدد أوكسليد شامبرلين كرة قوية من على حدود منطقة جزاء أتليتكو مدريد، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة مانعًا الريدز من هز شباكه.





وفي الدقيقة 18، كاد فيلبي أن يباغت ليفربول برأسية رائعة، جاورت مرمى أدريان حارس ليفربول، وسط غياب من الرقابة الدفاعية من زملائه.





استمر بعدها استحواذ لاعبي ليفربول على الكرة، دون تهديد على مرمى أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد، حتى مرر محمد صلاح كرة حريرية لساديو ماني بعد استخلاصها من لودي مدافع أتليتكو مدريد، لكن ساديو ماني سددها ضعيفة في منتصف المرمى بين أحضان أوبلاك، وذلك في الدقيقة 34.





وفي الدقيقة 36، تصدى أوبلاك لأخطر فرص ليفربول، والتي جاءت عن طريق روبرتو فيرمينو، والذي قابل عرضية من زميله أرنولد، مسددًا إياها في مرمى أوبلاك، لكن الحارس السلوفيني تصدى لها ببراعة.





حاول ليفربول فك شفرة دفاعات أتليتكو مدريد، لكن كل الهجمات كانت تقف عند أوبلاك، حتى تمكن فينالدوم من تسجيل الهدف الأول في الطريقة 43 برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من أوكسليد شامبرلين لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.





الشوط الثاني





وفي الشوط الثاني، بدأ الليفر مهاجمًا، ووصلت الكرة لمحمد صلاح داخل منطقة جزاء أتليتكو مدريد في الدقيقة 48، لكنه سدد الكرة بشكل ضعيف ليتصدى لها أوبلاك بسهولة.





وفي الدقيقة 54، سدد أوكسليد شامبرلين كرة أرضية قوية، لكن أوبلاك واصل التألق وأبعدها لضربة ركنية وسط أداء متواضع للغاية من لاعبي أتليتكو مدريد.





وفي الدقيقة 56، سدد البرتغالي جواو فيليكس كرة أرضية ضعيفة سكنت أحضان أدريان حارس مرمى ليفربول.





وأجرى الأرجنتيني دييجو سيميوني، أول تغييرات فريقه أتليتكو مدريد، بإدخال ماركوس لورينتي، وإخراج دييجو كوستا، وسط غضب من المهاجم الإسباني.





وفي الدقيقة 59، سدد فيرمينو كرة قوية في القائم الأيسر، بعد عرضية رائعة من أوكسليد شامبرلين



