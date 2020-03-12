الحبس سنة أو غرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ..فيديو

انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية. عرضت قناة «إكسترا نيوز» عقوبة من يروج لـ الشائعات ونشر أخبار مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد





وأكدت الإعلامية أية عبد الرحمن، أن عقوبة نشر شائعة أو ترويجها السجن سنة أو غرامة 20 ألف جنيه طبقا لقانون الجريمة التي يطبق بها حاليا، متابعة «كل واحد مسئول عن اللي بيكتبه».





وأوضحت أية عبد الرحمن أن تزوير بريد إلكتروني عقوبتها حبس 3 أشهر أو غرامة حتى 30 ألف جنيه لمن ينتحل صفة شخص أو حساب هيئة رسمية، او العقوبتين معا.





وأشار إلى أن 50% من الشباب في الوطن العربي يعتمد على السوشيال ميديا كمصدر رئيسي للأخبار يوميا، منهم يتحرى الدقة من المصادر الرسمية وأغلبهم يعتبره خبرا صحيحا.





وتابعت أية عبد الرحمن : «مفيش حاجة أسمها الحكومة سيباهم وكل واحد يتحمل مسئولية قراره»، مؤكدة أنه لابد ان يكون الفرق واضح ومفهم بين الحرية مسئولية عدم نشر اي شائعة او خبر مجهول المصدر.



