أول تعليق من البنتاجون على استهداف معسكر التاجي في العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إن 3 من أفراد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش لقوا مصرعهم نتيجة القصف الذي استهدف معسكر التاجي في العاصمة العراقية بغداد.





وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، "18 صاروخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي في العراق".





وذكر الجيش العراقي أن 15 من صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنودا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.





وسبق لهجمات مماثلة استهدفت جنودا ودبلوماسيين أمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق أن أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وجندي عراقي.



