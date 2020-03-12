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أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش العراقي حول قصف معسكر التاجي في بغداد

الخميس 12/مارس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدر الجيش العراقي، اليوم الخميس، بيانًا عاجلًا قال فيه إنه فتح تحقيقًا رسميًا في لقصف الذي استهدف معسكر التاجي في العاصمة بغداد. 

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "هذا  الهجوم  يعد تحديًا  امنيًا  خطيًرا  جدًا وعملًا عدائيًا وعليه وجه السيد  رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوريً  لمعرفة  الجهات التي  اقدمت على  هذا العمل العدائي والخطير  وملاحقتها والقاء  القبض عليها  وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".

وأضاف البيان: "نهيب بالمواطنين الإدلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل. كما تؤكد قيادة العمليات المشتركة انها اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس، إن 3 من أفراد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش لقوا مصرعهم نتيجة القصف مضيفة: "18 صاروخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي في العراق".

وذكر الجيش العراقي في وقت سابق أن 15 من صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنودا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.

وسبق لهجمات مماثلة استهدفت جنودا ودبلوماسيين أمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق أن أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وجندي عراقي.

ولم يتم تبني أي من هذه الهجمات غير أن واشنطن تتهم فصائل عراقية موالية لإيران بالمسئولية عنها.
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