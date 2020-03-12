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فن

ليلى علوي: النجومية الآن تعتمد على طول الفستان وقصره

الخميس 12/مارس/2020 - 03:07 ص
ليلى علوى
ليلى علوى
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أحمد إبراهيم
شنت الفنانة ليلى علوى هجوما على النجمات اللواتي يستغلن الأزياء والموضة فى إثارة الجدل وتحقيق الشهرة والنجومية، مؤكدة أن فى الفترة الحالية أصبحت النجومية والشهرة سهل الوصول إليها.

وقالت ليلى علوى، خلال لقائها ببرنامج تليفزيونى، إن النجومية والشهرة اختلفت كثيرًا عن السابق، حيث أصبحت النجمات يعتمدن أكثر على إثارة الجدل بفستان أو غيره، وبالتالى ترى أنها حققت نجومية أو شهرة. 

وأوضحت ليلى علوى أن أكثر ما يغضبها حتى الآن الانتقادات التى تواجهها من قبل البعض بسبب ملابسها وفساتينها وكان أصبح التركيز الأكبر على الفنان فى هذا الجانب وليس عمله كممثل. 

يذكر أن ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" والذى يشارك فى بطولته زينة وتأليف وإخراج محمد امين.
 
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